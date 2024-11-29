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Adliye önünde pes dedirten anlar: Alkış tutup 'devam devam' diyerek destek verdiler

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#Operasyon#Ceviz#Dolandırıcılık
Adliye önünde pes dedirten anlar: Alkış tutup devam devam diyerek destek verdiler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 11:48

Denizli ve çevre illerde üreticilere yaklaşık 2 milyon lira değerinde 12 ton cevizi aldıktan sonra parasını ödemeyerek dolandıran 11 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği ‘Çetin Ceviz’ adlı operasyonla yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildikleri sırada ailelerinin alkış tutması ise dikkat çekti.

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Denizli’nin Honaz, Tavas, Pamukkale ve Güney ilçeleri ile çevre illerde ceviz üreticilerinin mahsullerini alan şüpheliler, yaptıkları EFT ödemesini ise iptal etti. Üreticilerin ihbarları üzerine jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), geniş çaplı çalışma başlattı.

Adliye önünde pes dedirten anlar: Alkış tutup devam devam diyerek destek verdiler

Zarara uğrayan 6 üreticiye ulaşan JASAT ekipleri, titizlikle yürüttüğü çalışmada piyasa değeri 2 milyonu bulan cevizi alarak haksız kazanç sağlayan 11 şüphelinin kimliklerini belirledi.

Adliye önünde pes dedirten anlar: Alkış tutup devam devam diyerek destek verdiler

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Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde olduğu belirlenen 11 şüpheli, düzenlenen ‘Çetin Ceviz’ adlı operasyonla yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda 12 ton ceviz ele geçirildi.

Adliye önünde pes dedirten anlar: Alkış tutup devam devam diyerek destek verdiler

Denizli’ye getirilen 11 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevkleri sırasında şüphelilerin aileleri alkış tutarken, bir şüphelinin de kendisini alkışlayarak “Devam, devam” demesi dikkat çekti.

Adliye önünde pes dedirten anlar: Alkış tutup devam devam diyerek destek verdiler

Şüphelilerden biri ise sevk sırasında “Bu kadar meşhur olacağımı bilmiyordum” dedi. Şüphelilerin ifadelerinde üreticilerin 2 milyon liralık zararını ödemeyi kabul ettikleri öğrenildi.

Adliye önünde pes dedirten anlar: Alkış tutup devam devam diyerek destek verdiler

Adliye önünde pes dedirten anlar: Alkış tutup devam devam diyerek destek verdiler

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#Operasyon#Ceviz#Dolandırıcılık

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