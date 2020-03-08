Çetin Bey’siz 30 yıl

Anma törenine katılan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, “Hürriyet’in uzun yolculuğunda her zaman adı anılan, o geleneğin oluşmasında ve sürdürülmesinde rol alan en önemli aktörlerden biridir. Abdi İpekçi, Uğur Mumcu gibi Çetin Emeç de hayatını basın özgürlüğü uğruna feda etmiştir. Bir büyük bedel ödemiştir” dedi.

Çetin Emeç için Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine eşi Bilge Emeç, oğlu Mehmet Emeç, kızı Mehveş Emeç Birol, torunu Selin Birol, damadı Özalp Birol, gelini Lale Emeç, Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Yayın Danışmanı Doğan Hızlan, Yazıişleri Müdürü Arif Dizdaroğlu, Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, eski Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi, eski Hürriyet gazetesi Yazıişleri Müdürü Ertuğ Karakullukçu, Milliyet gazetesi yazarı Tunca Bengin, Emeç’in o dönemki asistanı Nebahat Ercan, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel Sekreteri Sibel Güneş ile meslektaşları ve arkadaşları katıldı.

Ahmet Hakan, Çetin Emeç’in kendisi açısından üç şeyi temsil ettiğini belirterek şunları söyledi: “Birincisi, gazetemiz Hürriyet geleneğinin çok önemli bir parçasıdır kendisi. Hürriyet’in uzun yolculuğunda her zaman adı anılan, o geleneğin oluşmasında ve sürdürülmesinde rol alan en önemli aktörlerden biridir. İkincisi de Türk basın tarihinde suikastlara kurban giden, öldürülen gazetecilerin içinde yer almaktadır. Abdi İpekçi, Uğur Mumcu gibi Çetin Emeç de hayatını basın özgürlüğü uğruna feda etmiştir. Bir büyük bedel ödemiştir. Büyük bedel ödemiş bir gazetecidir. Bu açıdan da önemlidir. Yine benim açımdan Çetin Emeç dendiğinde üçüncü husus da şudur, bugün benim işgal ettiğim makamda vaktiyle onun oturuyor olması önemli. Çetin Emeç’le benim kişisel olarak kurduğum bir bağdır ve bu bağ sanılandan çok daha güçlü bir bağdır. Bu üç nedenle Çetin Emeç benim için önemlidir. Kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhu şad olsun diyorum.”

SİNAN ERCAN DA ANILDI



Sinan Ercan da Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine Sinan Ercan’ın eşi Ayşe Ercan, ablası İlknur Yardım, ağabeyi Murat Ercan, Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Yayın Danışmanı Doğan Hızlan, Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin ve yakınları katıldı. Sinan Ercan’ın eşi Ayşe Ercan, “Yeri hiç dolmadı. Onu hiç unutmadık. Acısı ilk gün gibi içimizde. Nur içinde yatsın. Mekânı cennet olsun” dedi.