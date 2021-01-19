Çetenin içyüzü

Adana polisi, Yüreğir ilçesinde silah ve uyuşturucu madde ticaretini yönettiği, çok sayıda yaralama ve adam öldürme olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen silahlı suç örgütünü deşifre etmişti. 61 şüpheliden, aralarında örgüt lideri Murat Takak ile 9 polisin de bulunduğu 41 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Şüphelilerden 9’u adli kontrol şartıyla, 7’si savcılık talimatıyla, 4’ü ise ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Operasyonun ardından örgütün karıştığı olaylara ilişkin detaylar da ortaya çıktı.

Örgütün 2 cinayeti örtbas ettiği, örgüt lideri olduğu öne sürülen Murat Takak’ın, 5 Mayıs 2020’de Mehmet Ali Seyhan’ı tabancayla öldürdüğü olayın ardından tutuklandığı, ancak daha sonra cinayeti 17 yaşındaki A.B.’ye üstlendirmeye çalıştığı belirtildi.

‘KAN DAVALISI' YAZDILAR

A.B.’nin cinayeti üstlenmeyi önce reddettiği, evlerinin duvarına ‘Kan davalısı’ yazılıp, ailesi öldürmekle tehdit edilince üstlenmek zorunda kaldığı ileri sürüldü. Cinayet ve yaralamaların, örgütün etkili olduğu bölgedeki uyuşturucu rantının bozulması ve uyuşturucu satışlarının azaldığı gerekçesiyle işlendiği iddia edildi. Örgüt üyesi olan ve 'torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarının 12’şer saatlik vardiyalarla satış yaptıkları öğrenildi. Bu yöntemle uyuşturucu satışı yapan 2 kuzenin, mesai saatini aksatmaları nedeniyle tartıştıkları ve birbirlerini yaraladıkları bildirildi.