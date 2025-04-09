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Çetenin cephaneliği 11 kalaşnikof çıktı

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#İstanbul#Beylikdüzü#AK-47
Çetenin cephaneliği 11 kalaşnikof çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 07:00

İstanbul Beylikdüzü’nde bir işyerine 15 Şubat gecesi motosikletli kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

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Kurşun yağmuruna tutulan işyerinde ölen ya da yaralanan olmazken, çok sayıda mermi isabet etti. Olaydan kısa süre sonra işyeri sahibinin telefonuna yurt dışı numaralı bir hattan arama geldi. Arayan kişiler kendilerini suç örgütü mensubu olarak tanıttı ve kurşunlama anına dair video gönderip 10 milyon lira haraç talebinde bulundu. İş insanı hedef alan çete üyeleri, mesajlarına iş insanın oğlunun fotoğrafını da ekleyerek, “Oğlunu seviyorsan bizimle iletişime geç” diyen tehdit ettiler.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelilerin kaçış güzergahını tespit etti. Ekipler, adım adım iz sürerek saldırıyla bağlantılı iki şüphelinin kimliğini belirledi.

Geçen ay düzenlenen eş zamanlı operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılardan birinin kaldığı adreste yapılan aramada ise polis ekiplerini bile şaşkına çeviren bir cephanelik ortaya çıktı. Evde 11 adet Keleş ismiyle bilinen AK-47 marka uzun namlulu silah, bu silahlara ait 580 mermi, yaklaşık 3 kilo kokain ile çok sayıda farklı uyuşturucu madde ele geçirildi. m Ali Rıza AKBULUT / İSTANBUL

 

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#İstanbul#Beylikdüzü#AK-47

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