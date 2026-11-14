Çeteleri ‘AVCI’ avladı

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Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinden ‘Polisin savcının bile imrendiği yüce panel’ olarak tanıtılan gruplarda, binlerce vatandaşa ait TC kimlik, telefon numarası, adres gibi kişisel bilgilerin para karşılığında satıldığı belirlendi. Panel bilgilerini kullanan şüphelilerin, vatandaşlara ait kredi kartı, banka kartı gibi elektronik cüzdanlar üzerinden alışveriş yaptığı da tespit edildi.

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SLOGANLARI ‘GÜVENCENİN ADRESİ’

Mesaj atılan grupları AVCI ile saniyeler içinde analiz eden siber polis ekipleri, ‘Nays bebeğim, güvencenin tek adresi’ yazısıyla yapılan paylaşımlarda tüm bilgilerin haftalık, aylık, yıllık, sınırsız gibi çeşitli paketlerle 500 TL ila 3 bin bin TL karşılığında satıldığını belirledi. Tehdit, şantaj, kurşunlama eylemlerinde aracı rolündeki şebekenin çetelerle tüm bağlantısını yapay zekâ projesi AVCI ile deşifre eden ekipler, siberden sokaktaki silahlı saldırı eylemlerine uzanan suç ağını çökertmek için harekete geçti. Ekipler, İstanbul merkezli 42 ilde dün gece düzenlenen eşzamanlı operasyonlarla 79 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 22’sinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

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