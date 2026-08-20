Çetelere şafak baskını

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#HATAY#Reyhanlı#Silahlı Suç Örgütleri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 07:00

HATAY Reyhanlı'da iki grubun silahlı suç örgütü yapılanması içinde hareket ettiği tespit edildi.

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Grupların aile bireyleri ve gençlerden oluşan çevreleriyle birlikte kasten öldürme, silahla yaralama, mala zarar verme, tehdit, genel güvenliği tehlikeye sokma başta olmak üzere 30 ayrı olaya karıştıkları belirlendi. İki grubun sosyal medyada birbirlerine ve bölge halkına yönelik tehdit ve hakaret içeren, korku oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptığı, silah ve işyeri kurşunlama görüntülerini yayınladığı ortaya çıkarıldı. Aktif şüphelilerin çeşitli suçlardan toplam 617 adli kaydının bulunduğu tespit edildi.

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Dün saat 05.00'te 25 şüpheliye yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. 'Çapınler' grubundan 5, 'Sasunlu' grubundan 11 olmak üzere 16 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

 

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#HATAY#Reyhanlı#Silahlı Suç Örgütleri

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