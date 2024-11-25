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Çetelere darbe

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#İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü#Suç Örgütleri#Suç Örgütü Operasyon
Çetelere darbe
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 07:00

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerine yönelik düzenledikleri operasyonlarda ağır silahlar ve mühimmat ele geçirdi.

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8-16 Kasım tarihleri arasında Boyun çetesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, çete üyelerinin silahlı saldırı, kundaklama, yağma amaçlı tehdit ve Ateşli Silahlar Kanuna muhalefet gibi suçlara karıştığı tespit edildi.

41 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilerin, işledikleri suçları hem örgüt liderlerine kanıt olarak sunmak hem de başkalarına gözdağı vermek amacıyla kayıt altına aldırdıkları belirlendi. Liderliğini İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun’un yaptığı çeteye yönelik özel harekât polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonlarda, çetenin sıklıkla kullandığı bir silah atölyesi ve silah deposu ortaya çıkarıldı. 49 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatlı tabanca, 4 kalem tabanca, 2 pompalı tüfek, 291 tabanca şarjörü, 1023 mermi, 170 tabanca sürgüsü, 142 tabanca namlusu ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Ayrıca 4 çelik yelek ve 2 sahte plaka da bulundu. Gözaltına alınan 41 kişiden 31’i tutuklandı.

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Çetelere darbe

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#İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü#Suç Örgütleri#Suç Örgütü Operasyon

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