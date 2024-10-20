Çeteler parayla yönetici buluyor

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‘TEHDİT VE ŞANTAJ’

Barış Boyun ve “Daltonlar” organize suç örgütlerine yapılan son operasyonlarda tutuklanan şüphelilerin suçları şu şekilde sıralandı: Nişantaşı’nda bir gece kulübünün iki kez kurşunlanması, Büyükçekmece - Çatalca TIR garajına el bombası atılması ve Tuzla Tersanesi’nde işinsanlarının tehdit edilmesi. Bu olaylar sayesinde örgüt içinde para akışının bozulmaması amaçlanıyor.

YÖNETİM KADROSU DARALDI

Çeteler, ülke içinde oluşan yönetici boşluğunu doldurmak için, dışarıdan para karşılığı adam tutmaya başladı ve bu sayede yönetim kadrosu artık risk altına girmiyor. İşyerlerine yapılan şantaj ve saldırılarda ise örgüt dışından kiralanan elemanların yakalanması, örgüt için büyük bir sorun oluşturmuyor.