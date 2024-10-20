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Çeteler parayla yönetici buluyor

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#Barış Boyun#Daltonlar#Çete
Çeteler parayla yönetici buluyor
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 07:00

Barış Boyun ve “Daltonlar” silahlı suç çetelerine yönelik yapılan operasyonlar, bu çetelerin yönetim kadrolarını daralttı. 14 Ekim’de düzenlenen Kuyu-36 operasyonlarından kısa süre önce vefat eden eski futbolcu Mecnun Çolak’ın oğlu Adnan Çolak da yakalandı. Adnan Çolak’ın, Barış Boyun’a bağlı organize suç örgütü ile bağlantılı olarak yasadışı faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi. Bir şirkette yönetim kurulu başkanlığı yapan Murat Özavşar’ın da aynı sebepten tutuklandığı ortaya çıktı.

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‘TEHDİT VE ŞANTAJ’

Barış Boyun ve “Daltonlar” organize suç örgütlerine yapılan son operasyonlarda tutuklanan şüphelilerin suçları şu şekilde sıralandı: Nişantaşı’nda bir gece kulübünün iki kez kurşunlanması, Büyükçekmece - Çatalca TIR garajına el bombası atılması ve Tuzla Tersanesi’nde işinsanlarının tehdit edilmesi. Bu olaylar sayesinde örgüt içinde para akışının bozulmaması amaçlanıyor.

YÖNETİM KADROSU DARALDI

Çeteler, ülke içinde oluşan yönetici boşluğunu doldurmak için, dışarıdan para karşılığı adam tutmaya başladı ve bu sayede yönetim kadrosu artık risk altına girmiyor. İşyerlerine yapılan şantaj ve saldırılarda ise örgüt dışından kiralanan elemanların yakalanması, örgüt için büyük bir sorun oluşturmuyor.

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#Barış Boyun#Daltonlar#Çete

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