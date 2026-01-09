×
Çetecilik şovları 1 dakika sürdü

Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2026 07:00

İstanbul Fatih’te 26 Aralık günü 03.20 sıralarında telefondan mesaj yoluyla aldıkları talimat üzerine, cadde üzerindeki bir işyeri önüne gelen kasklı ve motosikletli şüphelilerden Ö.F.K, tabancasıyla işyerine 9 el ateş etti.

Yanındaki E.A. ise o anları videoya kaydetti. Olay yerinden hızla kaçmaya çalışan 18 yaşından küçük iki şüpheli, o sırada silah seslerini duyan polis ekibiyle karşı karşıya geldi.

POLİSE SİLAH ÇEKTİLER

Motosikletlerini polisin üzerine sürüp silah doğrultarak kaçmaya çalışan şüpheliler, polisin lastiklere ateş etmesiyle yere düştü. Düşüp yaralanan E.A. hastaneye kaldırılırken, 1 dakika önce işyeri kurşunlayıp video çeken Ö.F.K. tabancasıyla birlikte yakalandı.

Ekipler, yeni nesil çete yöntemi olarak adlandırılan motosikletli saldırı için 2 şüpheliye telefondan mesaj yoluyla ‘kurşunlama’ talimatı verildiğini tespit etti. Olayla bağlantısı olduğu ve şüphelilere yardım ettikleri belirlenen U.Ö. (20) ile B.E. (20) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.F.K., U.Ö. ve B.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

