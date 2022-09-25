Çete üyesi eski hâkim hem sanık hem avukat

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MİT’in “İzmir ve civar illerinde, kendisini devlete bağlı gizli bir yapı olarak lanse eden organize bir şebekenin bulunduğu” yönündeki ihbarı üzerine,Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, örgüt içinde “Elçi Hanım” sıfatını kullanan ve sahte MİT kimliği taşıyan Salice Fedakâr ile birlikte yaşadığı tespit edilen Ali Ekşi yakalanarak tutuklandı. Savcılığın soruşturmayı genişletmesi üzerine, eski Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bahtiyar Çolak ve açığa alınan Savcı Hidayet Kaya, 23 Mart tarihinde gözaltına alındı. Savcılık sorgularının ardından, hâkim Çolak adli kontrol şartıyla serbest kalırken, savcı Kaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İSTANBUL’DA ÇALIŞIYOR

Savcılığın soruşturması sürerken Çolak, hâkimlik görevinden istifa etti. Avukat olmak için Ankara Barosu’na başvurdu. Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Adalet Bakanlığı’nın onayının ardından Çolak’ın, Ankara Barosu levhasına kaydı yapıldı. Hem Ankara Barosu’nun levhasında hem de TBB’nin levhasında iş adresi ve iş telefonuna ilişkin herhangi bir bilgi yer almayan Çolak’ın, İstanbul’da bir şirkette avukatlık yaptığı öğrenildi.

22 ÜLKENİN ‘ATADEDESİ’

Savcılık geçen ağustos ayında 39 şüpheli hakkında dava açtı. İddianamede, hâkim Bahtiyar Çolak’a ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık ve bu suça teşebbüs’ suçlarından 5 bin 600 yıla kadar ceza talep edildi. Çolak iddianamedeki savunmasında, gruba ilk girdiğinde ‘Dubai masası dedesi’ olduğunu, sonra ‘baş dede Elçi yardımcısı’ son olarak da ‘22 ülkenin atadedesi’ olduğunu, atamaları Salice Fedakâr’ın yaptığını anlattı. Çolak, gruba vatana hizmet için milli duygularla girdiğini, alınan paraların çıkan kişilere iade edilmesi nedeni ile şüphelenmediğini, bu nedenle de gruptan ayrılmadığını belirtti.

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ASKERİ ÜNİFORMAYLA 5 MİLYONLUK VURGUN

Askeri üniforma giyen ve sahte MİT kimliği taşıyan Atadedeler çetesi lideri Salice Fedakâr’ın 370 adamıyla, “Derin devletin ticari ayağını yürütüyoruz” diyerek 5 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıkmıştı.