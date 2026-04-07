Çete üyeleriyle onları yakalayan polislerin yargılandığı ABK davasında gergin duruşma

Haberin Devamı

OLAĞANÜSTÜ itiraz sonucu istinaf mahkemesinin verdiği kararın ardından Ayhan Bora Kaplan (ABK) suç örgütüne ilişkin dava yeniden görülmeye başlandı. Birleştirilen dosyalarla Ayhan Bora Kaplan çetesinin üyeleri, operasyonu düzenleyen polisler ve Kaplan’ın avukatları ile M7 kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik’in de aralarında bulunduğu sanıklar aynı duruşma salonunda buluştu.

YAKALANANLAR ÖNDE YAKALAYANLAR ARKADA

Çeteye yönelik operasyonu yapan ve tutuksuz yargılanan müşteki-sanık polislerden eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik’in de aralarında bulunduğu 4 polis duruşmaya gelirken, müşteki– sanık 2 polis ise SEGBİS’le bağlandı. Sanık polisler, tutuklu sanıkların hemen arkasında bulunan ve tutuksuz sanıklar için ayrılan bölümde yer aldı. Duruşmanın başında söz alan sanık avukatlarının, birleşen dosyaların ayrılması yönündeki talebi reddedildi. Sanık Kaplan’ın avukatları, dosyaların birleşmesine rağmen “polislerin yargılandığı” dosya ile “buluntu telefona ilişkin dosyayı” inceleme imkânları bulunmadığından duruşmanın ertelenmesini istedi. Ancak mahkeme kabul etmedi.

Haberin Devamı

Kaplan tutuksuz sanıklar için ayrılan bölümde yer alan polisleri işaret ederek, “Operasyonu düzenleyen polisler de burada. Bunlar FETÖ’den yargılanıyor” dedi. Bunun üzerine müşteki -sanık polisler, Kaplan’a “Düzgün konuş” diye karşılık verdi. Kaplan ise “FETÖ’cü değil misiniz lan, FETÖ’den yargılanmıyor musunuz? ” diye bağırdı.

POLİS MÜDÜRÜ: BİR NUMARALI DÜŞMANIYIM

Müşteki-sanık polislerden Şevket Demircan da “Asıl sizin örgütünüz FETÖ’cü, gördük yazışmalarda Cevheri Güven’e nasıl bilgi sızdırmışsınız” dedi. Müşteki -sanık Murat Çelik de “Biz FETÖ’den yargılanmıyoruz. Ben FETÖ’nün bir numaralı düşmanıyım” diye konuştu. Tartışmaya, bazı izleyiciler katılarak polislere tepki gösterdi. Mahkeme başkanı, sanık Kaplan ve bazı izleyicilerin duruşma salonunda çıkarılmasını talimatı verdi. Avukatlarının, Kaplan’ın salona alınması talebi üzerine mahkeme başkanı “Son defa bir şans tanıyacağım. Kimse birbirine sataşmayacak. Tekrar yaşanırsa salondan çıkartırım” uyarısında bulundu. Duruşma salonuna alınan Kaplan tekrar söz talebinde bulundu ancak mahkeme sanığa söz vermedi.

Haberin Devamı

Öte yandan dosyadaki müşteki- sanık sıfatıyla hazır bulunan polislerin, FETÖ firarisi Cevheri Güven’e bilgi sızdırdıkları iddiasıyla Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandıkları dava da görüldü. Tutuklu sanık Serkan Dinçer ile avukatlar hazır bulundu. Sanık Dinçer, Bora Kaplan’la bir ilişkisinin olmadığının bilirkişi raporlarıyla anlaşıldığını savundu. Mahkeme, Dinçer’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

BEN GİZLİ TANIK M7

- Mahkeme başkanı daha sonra dosyanın hem gizli tanığı hem sanığı olan Sertçelik’e söz verdi. Sertçelik uzun savunmasında sanık polislerin baskı, tehdit ve zorla kendini gizli tanık yaptıklarını ileri sürerek, “Bu dosyanın M7 kod adlı gizli tanığı benim, aynı zamanda sanığı da benim. Hem gizli tanık hem sanık yapıldım. Gözleri kararmış şekilde gizli tanık olmaya zorluyorlardı. Baskı ve tehditlere dayanamayarak, iradem dışında gizli tanık olmayı kabul ettim. Yaş pasta getirdiler, kutlama yaptılar, çay verdiler” iddiasında bulundu. Sertçelik, savunmasında soruşturmayı yapan polislerin bazı siyasilerin isimlerini ifadelerinde geçirtmek istediği yönündeki daha önce kamuoyuna yansıyan iddialarını tekrarlayarak, “Yaptığım paylaşımlardan sonra devletimiz sesimizi duydu, kendilerine operasyon yapıldı” dedi.

Haberin Devamı

BAŞKAN: ERKEN GELSEYDİN

Savunması devam ederken, mahkeme başkanı “Daha ne kadar kaldı Serdar” diye sordu. Serçelik, “Çok var deyince”, mahkeme başkanı “Toparla artık” yanıtını verdi. Sertçelik’in “Ben, üç yıl burada konuşmayı bekledim efendim, bırakın da konuşayım” demesi üzerine Mahkeme başkanı, “Daha erken gelseydin Serdar” ifadelerini kullandı.