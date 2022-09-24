Çete liderleri yakalandı! 1.5 milyon Euro’luk infaz

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Sırp Skaljari çetesinin elebaşı Jovan Vukotiç (40), 7 Eylül 2022 günü Şişli Mecidiyeköy’de, hamile eşi ve 2 yaşındaki oğlunun içinde bulunduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Jovan Vukotiç’in üzerinden Predrag Popoviç adına düzenlenmiş sahte bir pasaport çıktı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başlattıkları araştırmada, motosikletle otomobilin yanına yaklaşan 2 kişinin saldırıyı gerçekleştirdiğini belirleyerek soruşturmayı derinleştirdi.

3 GPS CİHAZI BULUNDU

Vukotiç’in vurulduğu otomobilin altında 2 ve bagajında 1 GPS takip cihazı bulundu. Yaklaşık bin 700 saat kamera görüntüsü incelendiğinde, Vukotiç’in vurulduğu gün İzmir plakalı bir araç tarafından izlendiği görüldü. Vukotiç’i Ataköy’deki evinden çıktıktan sonra yakın bir şekilde takip eden aracın içinde Furkan Y. ve Elanur T. olduğu tespit edildi. Furkan Y.’nin İzmir merkezli suç örgütü elebaşı Binali Camgöz’ün adamı olduğu belirlendi. Firari olarak aranırken Karadağ’da Interpol’e yakalattırılan Binali Camgöz’ün adamı Furkan Y., takibe alındı. Polis, infazda tetiği Emircan S.’nin çektiğini saptadı. Polis, Furkan Y. ile Emircan S. arasındaki bağlantıyı belirledi. Furkan Y.’nin, Vukotiç’in rakip olduğu Kavac çetesi yöneticisi Karadağlı Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic ile bağlantı kurduğu da anlaşıldı.

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12 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul, İzmir, Zonguldak, Alanya ve Artvin’de eşzamanlı düzenlenen operasyonda Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic., tetikçi Emircan S., saldırıyı organize ettiği iddia edilen Furkan Y. ile kız arkadaşı Elanur T.’nin de aralarında bulunduğu 12 kişi yakalandı.

Polisin yaptığı araştırmaya göre Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic, Binali Camgöz’in elebaşılığını yaptığı çeteyle görüşerek infaz için 1.5 milyon Euro’ya anlaştı. Anlaşmanın ardından Camgöz’ün adamı Furkan Y. ve Erdi E. İstanbul’a geldi. Interpol’e İtalya’da yakalattırılan Barış Boyun’un adamları ile görüşülerek infaz bu gruba verildi. Kasımpaşa tribün lideri Yüksel Ustaoyun’un öldürülmesinde olduğu gibi motorize suikast timlerini harekete geçiren Barış Boyun’un adamları infazı gerçekleştirdi.