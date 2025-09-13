Sahte diploma: Çete lideri eğitimi için tahliyesini istedi... E-imza davası 3. duruşma

Haberin Devamı

Çok sayıda kamu kurumundaki yöneticinin e-imzasını kopyalayarak, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp sahte üniversite, lise diplomaları ve sürücü belgeleri düzenleyen şüphelilere yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’ne iki ayrı dava açtı. Geçen mayıs ayında açılan ilk davada, 134 şüpheli yer alırken, temmuz ayında tamamlanan ikinci iddianamede ise 65 şüpheli yer aldı. Mahkeme her iki dosyanın birleştirilmesine karar verdi. Ancak yapılan itiraz nedeniyle birleştirme kararı kesinleşmedi.

134 sanıklı ilk iddianamenin sanıkların yargılanmasına devam edildi. Davanın üçüncü duruşmasında, aralarında çete lideri olduğu iddia edilen Ziya Kadiroğlu’nun da bulunduğu 5 tutuklu sanık hazır bulunurken, sahte sürücü belgesi aldığı belirlenen ve tutuksuz yargılanan sanıklardan Cengiz Akkılıç da SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Dosyanın müştekileri arasında yer alan Milli Eğitim Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün avukatları da hazır bulundu.

DOKTORALI DOLANDIRICI

Tutuklu sanıklardan çete lideri olduğu iddia edilen Ziya Kadiroğlu, “Bugüne kadar samimi beyanlarda bulundum. Delillerin ortaya çıkması konusunda yardımcı oldum. Karartılacak bir delil yoktur artık. Düzce Üniversitesi’nde doktora öğrencisiyim. Kayıt yaptırmam gerek, yoksa atılma aşamasına geldim. Derslere katılmak için son hakkım. Bu da büyük zararlar doğuracaktır hakkımda. Gerekirse hakkımda adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyemi istiyorum. Eğitim hayatıma devam etmek istiyorum” dedi.

Tutuklu sanıklarda Yalçın Maraşlı, “Ayhan Ateş isimli bir şahısla tanışıklığımız vardır. Kendisi bana müşteri getiriyordu. Benden bir ricada bulundu. Bir defaya mahsus e-imza çıkarttım. Başkaca bir eylemim yok. Gerekirse adli kontrol de uygulanarak tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanıklardan Taner Dağhan “Aile birliği sarsılma aşamasına gelmiştir. Tek suçum bir yere para yatırmak. Ben ne olduğunu bilmiyordum” şeklinde savunma yaptı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Tutuklu sanıklardan ve çetenin beyni olduğu iddia edilen sanık Gökay Celal Gülen ise “9 aydır işlemediğim suçun cezasını yatıyorum. Ailem dağılmak üzere. Medyada çıkan haberlerden dolayı itibarım iki paralık oldu. Hepatit-A hastalığını geçiriyorum 1 aydır. Ayrıca ben şeker hastasıyım. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Savcılık sanıkların kaçma ve delil karartma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme, ifadesi alınmayan bazı sanıklar hakkında yakalama kararı çıkartırken, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma ekim ayına bırakıldı.

‘ÇAKARLI ARAÇLA GEZİYORDU’

Tutuklu sanıklardan ve Narkotik Şubede görevli bir komiserin adını kullanarak kendine e-imza çıkardığı belirlenen sanık Mıhyeddin Yakışır, “Yaklaşık 9 aydır tutukluyum. Ayhan Ateş kod adlı şahıs bana 2024 tarihinde bir dosyada yardım edeceğini söyledi. Benim de dosya ile ilgili bir alakam yoktu. Bu imzaları çıkarttırdı bana, benden e-imza çıkartmamı talep etti. Kendisi çakarlı araçla gezerdi, MİT’çi olduğunu söylemişti. Çıkardığım e-imzalardan iki üç tanesini Ziya Kadiroğlu’na teslim ettim. Geri kalan e-imzaları da Ayhan Ateş isimli kişiye teslim ettim bana verdiği telefon ile birlikte” iddiasında bulundu.

