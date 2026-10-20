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Korku imparatorluğu kurmuşlar: Çete lideri bir kadın | Dağlık alana kaçırdıkları kişiye zorla 15 milyon Euroluk senet imzalattılar

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#Çete#Antalya#Alanya
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 13:21

Antalya'nın Alanya ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Dağlık alana kaçırılan H.G.'ye zorla 15 milyon Euroluk senet imzalatıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Çete liderinin M.Ö. isimli bir kadın olduğu belirlendi.

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Alanya'da yaşayan H.G., iddiaya göre dağlık alana kaçırılarak zorla 15 milyon euro tutarında senet imzalattırılıp 2 gün sonra serbest bırakıldı. H.G.'nin ailesinin şikayeti üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.

Korku imparatorluğu kurmuşlar: Çete lideri bir kadın | Dağlık alana kaçırdıkları kişiye zorla 15 milyon Euroluk senet imzalattılar

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, çete elebaşı olduğu belirlen kadın şüpheli M.O. ile birlikte S.G., V.T.T., Z.G., T.C.A., M.E., Ş.B.A. ve N.H. ikametlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 2 silah ve başka mağdurlara ait olduğu değerlendirilen çok sayıda imzalanmış senet ile çek ele geçirildi.

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Korku imparatorluğu kurmuşlar: Çete lideri bir kadın | Dağlık alana kaçırdıkları kişiye zorla 15 milyon Euroluk senet imzalattılar

ÇETE LİDERİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden N.H., emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan çete lideri M.O.'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, dün sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesi’ne sevk edildi. İfadelerinin ardından şüphelilerden 6'sı tutuklandı, Ş.B.A., adli kontrolle serbest bırakıldı. 

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Korku imparatorluğu kurmuşlar: Çete lideri bir kadın | Dağlık alana kaçırdıkları kişiye zorla 15 milyon Euroluk senet imzalattılar

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#Çete#Antalya#Alanya

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