Çete değil hemşeri

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Soruşturma dosyasına göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne 2019 yılında Korkular ve akrabaları Yeşildağ grubu hakkında şikâyetler yapıldı. Şikayetlere göre, bu grup alışveriş yapmayan turistleri zorla alışveriş yaptırmaya çalışıyordu. Hatta bazen müşterileri grup halinde dövüyorlardı. Bu şikâyetçiler arasında çatışmanın taraflarından Öztürk Ailesi de vardı. Öztürkler başvurularında “Çarşı esnafına baskı yaparak dükkânlarını çok ucuz fiyata alıyorlar. Bize de sürekli sıkıntı yaşatıyorlar. Örgütlü hareket ederek işyerimizi açmamıza izin vermiyorlar” iddiasıyla şikâyetçi oldu. Bu şikâyetler üzerine soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 20 kişi takibe alındı. 2019 kasım ayı ile 2020 mayıs ayı arasında bu kişilerin telefonları dinlemeye alındı. Hazırlanan raporda “organize suç örgütü olduklarına dair somut belge ve bilginin tespit edilemediği, şahısların hemşerilik ve akrabalık bağı ile hareket ettikleri” dolayısıyla TCK’nın ilgili maddesinin kapsamına girmedikleri belirtildi. Savcılık 30 Mart’ta “suç örgütü” yönünden takipsizlik kararı verdi. 23 Mayıs’ta da Beyazıt’taki son çatışma meydana geldi.

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VURULARAK YAKALANMIŞ

Beyazıt’taki çatışma sırasında bir polisin silahını alarak karşı tarafa ateş eden zanlının daha sonra vurularak yakalandığı ortaya çıktı. Silahı alınan polis memuru ifadesinde “Kendimi korumak için eğildiğim sırada birinin tabancamı kılıfından çekerek ateş ettiğini gördüm. Engellemeye çalıştım. Ancak benden kurtularak ateş etmeye devam etti. Daha sonra şahıs kaçmaya çalıştı. O esnada meslektaşım tarafından bacağından vurularak yakalandı.”