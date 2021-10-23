Çete çökertildi ama... Aydınlatma lambalarındaki tuzaklara dikkat!

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Bankalardan kredi alamayanları hedef seçen kredi çeteleri, kentte yayaların yoğun olduğu noktalara yapıştırdıkları kredi ilanlarıyla vatandaşları tuzağa çekmeye çalışıyor. Hürriyet Ankara’nın sıkça gündeme getirdiği, polisin engellemek amacıyla operasyonlar düzenlediği, belediye ekiplerinin ise temizlik çalışması yaptığı ilanlar, kredi dolandırıcıları tarafından kentin merkez noktalarına asılmaya devam ediyor. Kredi tuzağına dikkat çekmek için bir kez daha sokağa çıkan Hürriyet Ankara muhabirleri, kent merkezindeki ‘tuzaklı ilanları’ fotoğrafladı. Çankaya’da Necatibey ve Strazburg Caddesi ile Sezenler Sokak’taki kaldırımlardan temizlenen ilanların bu seferki adreslerinin elektrik direkleri olduğu dikkat çekti.

SÖKÜLDÜ AMA KİRLİLİĞİ KALDI

Necatibey Caddesi’nde iş yeri olan bir esnaf yaklaşık üç yıldır ilanların temizlenip yeniden asılmaya devam ettiğine dikkat çekerek, “Ekipler temizliyor. Birkaç gün sonra yeniden asılıyor. Biz burada çalıştığımız sırada asıldığını görmedik. Geç saatleri tercih ediyorlar. Kaldırımdakiler söküldü ama kirliliği kaldı. Şimdi elektrik direkleri ilanlarla doldu” dedi.

BUNUN ADI DOLANDIRICILIK

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Dikkat çekici renklerle tasarlanarak kaldırımlara yapıştırılan kredi ilanlarının hem görüntü hem de çevre kirliliği yarattığını belirten Çankaya Sezenler Sokak sakinlerinden Deniz Akkaya, “Bu ilanlar birçok insanın dolandırılmasına sebebiyet veriyor. Bunun adı resmen dolandırıcılık. Ne yazık ki bu kredilere inanan insanlar var” diyerek duruma tepki gösterdi.

ÇETE 2020 OCAK AYINDA ÇÖKERTİLMİŞTİ

Hürriyet Ankara, kredi çetelerinin astığı ilanlara dikkat çekmek ve kentlileri tuzağa karşı uyarmak için birçok haber yaptı. Haberlerin ardından belediye ekipleri tuzaklı ilanları söktü. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ise bankalardan kredi çekemeyen kişileri senet karşılığı kredi sağlama vaadiyle kandırdığı tespit edilen çeteyi geçen yıl ocak ayında düzenlenen operasyonla çökertmişti.

Dolandırıcılar Çankaya Sezenler Sokak’taki aydınlatma direklerinin üzerine yapıştırılan ‘Emeklilere, SSK’lı olmayanlara kredi’, ‘Yüzde 100 banka onaylı kredi’ ilanlarıyla vatandaşları tuzağa çekmeye çalışıyor.

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