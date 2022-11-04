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Çete baskını! Lav, uzi, Kalaşnikof, el bombası...

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#Çete Baskını#Operasyon#Silah
Çete baskını Lav, uzi, Kalaşnikof, el bombası...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 07:00

Gaziosmanpaşa'da, polisin bir eve düzenlediği operasyonda lav silahı, Kalaşnikof marka uzun namlulu silahlar, suikast silahı ve el bombaları ele geçirildi.

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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Gaziosmanpaşa’da faaliyet yürüten bir organize suç örgütü ile ilgili bilgi aldı. Yapılan araştırmada, çetenin kasten yaralama, 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet, uyuşturucu ticareti, tehdit, yağma ve motosiklet hırsızlığı olaylarına karıştığı belirlendi. Çete üyelerinin kimlikleri ve adreslerinin deşifre edilmesinin ardından 27 Ekim günü operasyon başlatıldı. Çete üyelerinin kaldığı Gaziosmanpaşa’daki rezidans dairesinin de bulunduğu adresler basıldı. Çete üyeleri M.A.B., Y.E.O., Ş.B., D.A., B.K., M.A. ve N.U. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 1 lav silahı, 2 uzi, 2 Kalaşnikof, 3 savunma tipi atışa hazır pimli elbombası, 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 5 Kalaşnikof şarjörü, 440 mermi, 47 gram uyuşturucu ele geçti. Ele geçen lav silahının askeri bir birlikten çalındığı tespit edildi. Adliyeye çıkarılan 1 kişi adli kontrolle serbest kalırken, 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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#Çete Baskını#Operasyon#Silah

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