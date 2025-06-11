Cesur yüreklere ya sınır dışı ya mahkeme

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Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya Limanı’ndan yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na (Freedom Flotilla Coalition-FFC) ait Madleen gemisi, gıdadan hijyene (tıbbi malzemeler, un, pirinç, bebek maması vs.) birçok destek malzemesi taşıyordu. Gemide, dünyanın dört bir yanından farklı meslek ve geçmişlere sahip gönüllü insan hakları savunucuları yer alıyordu. İsrail tarafından 2 Mart’tan bu yana uygulanan ablukayı kırmak ve içeri insani yardım sokmak için yola çıkan Madleen gemisi, İsrail’in baskını ile önceki gün Gazze’ye 200 km (120 mil) kala durduruldu. Baskının ardından gemi İsrail’in Aşdod Limanı’na çekildi. Aktivistlerin Ramle şehrindeki gözaltı merkezinde tutulduğu belirtilirken, sınır dışı belgelerini imzalamayı ve İsrail’i terk etmeyi reddeden 8 eylemcinin İsrail yasalarına göre sınır dışı edilmelerine izin verilmesi için mahkemeye çıkarıldığı aktarıldı.

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GRETA, FRANSA UÇAĞINA

İsrailli Haaretz gazetesinin aktardığına göre, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg (22) aktivistler arasında sınır dışı edilen ilk kişi oldu. İsrail Dışişleri Bakanlığı, X hesabında yaptığı paylaşımda, Thunberg’in başkent Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’ndan Fransa’ya giden bir uçakla ülkeden ayrıldığını bildirdi. Bakanlık, genç aktivistin uçakta çekilmiş iki fotoğrafıyla birlikte “Greta Thunberg, Fransa üzerinden İsveç’e giden bir uçakla İsrail’den ayrıldı” paylaşımında bulundu. Diğer yandan Fransa Dışişleri Bakanlığı, Madleen’deki 5 vatandaşının sınır dışı belgelerini imzalamayı reddettiğini duyurdu. Bakan Jean-Noel Barrot, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Konsolosumuz, İsrail yetkilileri tarafından tutuklanan altı Fransız vatandaşıyla görüşme sağladı. Aileleriyle iletişime geçildi. Bunlardan biri gönüllü olarak ayrılmayı kabul etti. Diğer beşi ise sınır dışı edilecek” ifadelerini kullandı.

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GÖZALTI MERKEZİNDELER

İsrail’den sınır dışı edilenlerin Baptiste Andre, Greta Thunberg, Sergio Toribio ve Omar Faiad’in olduğu belirtilirken, İsrail’deki Arap Azınlıkların Hakları Hukuk Merkezi (Adalah), sınır dışı olmayı reddeden 8 aktivistin ise Ramle kentindeki gözaltı merkezinde tutulduklarını açıkladı. Sınır dışı edilmeyi kabul etmeyen kişiler arasında 2 Türk eylemcinin de yer aldığı belirtildi. İsrail’de faaliyet gösteren insan hakları örgütü Adalah’ın avukatı Lubna Tuma, “sınır dışı evraklarını” imzalamayı reddeden aktivistlerin dün akşam Ramle kentindeki Givon isimli tutukevinde göç mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldığını aktardı.

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7 EKİM’İ İZLEMEDİLER

Öte yandan aktivistlerin, kendilerine izletilmek istenen 7 Ekim belgeselini izlemeyi reddettikleri de aktarıldı.

GEMİDE KİMLER VARDI

- Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Türk asıllı Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar’ın yanı sıra Türkiye’den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya’dan Thiago Avila, İspanya’dan Sergio Toribio, Hollanda’dan Marco van Rennes, Fransa’dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad gemide bulunuyordu.

GAME OF THRONES’UN YILDIZI KATILMADI

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Öte yandan gemi yola çıkmadan önce Madleen yolcuları arasında yer alacağı söylenen bir isim de ‘Game of Thrones’ dizisiyle tanınan 64 yaşındaki İrlandalı oyuncu Liam Cunningham’dı. Dünya basınında pek çok yayın organında gemi mürettebatı arasında adı yer alsa da Cunningham’ın gemide bulunmadığı anlaşıldı. Cunningham, gemi Katanya Limanı’ndan ayrılmadan önce yardım malzemelerinin yüklenmesine yardım ettikten sonra yolculuğa katılmadı. Oyuncunun, insani yardım gemisine neden binmediğiyle ilgili bir açıklama ise yapılmadı.

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DIŞİŞLERİ TÜRKLER İÇİN DEVREDE

- Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede, “İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan vatandaşlarımız, Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkilileriyle görüşmüştür. Vatandaşlarımıza her türlü konsüler destek sağlanmakta olup yakınları da bilgilendirilmektedir” denildi. Hüseyin Şuayb Ordu ile diğer Türk aktivist Yasemin Acar’a gerekli desteğin sağlandığı belirtildi. Dışişleri Bakanlığı daha önce de Madleen’e müdahale edilmesine tepki göstererek, “Uluslararası sularda müdahale hukukun açık bir ihlalidir” açıklamasını yapmıştı. Türk aktivistlerin halen gözaltında tutulduğu da bildirildi.

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İSRAİL’DEN GRETA FOTOĞRAFI

- İsrail Dışişleri Bakanlığı, sınır dışı evrakını imzalayan İsveçli Greta Thunberg’in uçağa bindirilirken ve yolcu koltuğunda otururken fotoğraflarını paylaştı. Bir fotoğrafta ellerinin arkadan bağlı olduğu iddia edildi.

MAĞRİP KONVOYU YOLA ÇIKTI

İsrail’in Gazze’de uyguladığı ablukayı kırmak ve Filistin halkına destek vermek amacıyla organize edilen “Mağrip Direniş Konvoyu” karayolu üzerinden harekete geçti. Moritanya, Fas, Cezayir ve Tunuslu yüzlerce aktivist, Tunus’tan yolculuğa başladı.

PEP GUARDİOLA’DAN GAZZE’YE DESTEK: ÖLEN ÇOCUKLAR İNSANLIK AYIBI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, Gazze halkına destek çağrısında bulundu. Manchester Üniversitesi’nden fahri doktora unvanı alan İspanyol Guardiola törende yaptığı konuşmada, Gazze’de yaşananların acı verici olduğunu belirtti. Guardiola, insan haklarını savunmanın bir ideoloji değil, yaşam sevgisi meselesi olduğunu ifade etti.

“SIRA BİZE GELECEK”

İspanyol teknik adam, Gazze’de yaşananların tüm insanlığı ilgilendirdiğini belirterek, “Dört yaşındaki kız ve erkek çocuklarının bombalarla öldürüldüğünü ya da hastanede hayatını kaybettiğini görüyoruz” dedi. Gazze’de ölen çocukların insanlık adına utanç verici olduğunu söyleyen 54 yaşındaki Guardiola, “Bu meselenin bizim işimiz olmadığını düşünebilirsiniz ama dikkatli olun, bir sonraki dört veya beş yaşındaki çocuklar bizim olacak. Gazze’deki bebeklerin başına gelen korkunç olayları gördükten sonra her sabah uyandığımda çocuklarımı görüyorum” ifadelerini kullandı.