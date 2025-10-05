Cesur yürekler İstanbul’da… Surda bir gedik açtık

Haberin Devamı

İSRAİL ordusu, 1 Ekim’de Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na saldırmış ve filodakileri yasadışı şekilde alıkoymuştu. Uluslararası sularda alıkonulan aktivistlerden aralarında 36 Türk ve 23 Malezyalı’nın olduğu toplam 137 kişi işlemlerin tamamlanmasının ardından dün öğleden önce İsrail’in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı’na iniş yapan THY uçağına bindi. THY uçağı saat 15.50’de İstanbul Havalimanı’na ulaştı. Aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu’nda bazı yetkililer ve çok sayıda kişi tarafından karşılandı. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türk vatandaşlarının yanı sıra ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşlarının da söz konusu uçakla İstanbul’a getirileceğini bildirmişti.

KAHRAMANLARA COŞKULU KARŞILAMA

Aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu’nda bazı yetkililer, basın mensupları, aileleri ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.

SAĞLIK KONTROLÜ

Aktivistler, Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nda sağlık kontrolünden geçirildi. Tunus vatandaşı Messaoudı Abdallah ile bir aktivist ambulansla hastaneye kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na saldırısının ardından uluslararası sularda Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aktivistlerin ifadelerine de başvuruldu. 11 Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan 35 aktivist, Adli Tıp Kurumu’ndan ayrıldı. İstanbul’da evi olan aktivistler evine giderken, yabancı uyruklu aktivistler de otellerde ağırlandı. Diğer aktivistlerin işlemleri sürüyor.

SORUŞTURMA AÇILDI

İsrail ordusu, 1 Ekim’de Küresel Sumud Filosu’na saldırmış ve filodakileri yasadışı şekilde alıkoymuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ndeki düzenlemeler’, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve Türk Ceza Kanunu’nun 12. ve 13. maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması”, “nitelikli yağma”, “mala zarar verme” ve “eziyet” suçlarından soruşturma başlatmıştı.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Dünyanın birçok ülkesinden gelen yabancı aktivistler, “Bizi Türkiye kurtardı. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.

NUMAN KURTULMUŞ: YÜREKTEN TEŞEKKÜR

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Küresel Sumud Filosu’nda yer aldıkları için Siyonist İsrail tarafından alıkonulan vatandaşlarımız sağ salim ülkemize döndü” dedi. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Küresel Sumud Filosu’nda yer aldıkları için Siyonist İsrail tarafından alıkonulan vatandaşlarımız sağ salim ülkemize döndü. Gazze’nin masum ve mazlum halkının yanında yer alan insanlık cephesinin korkusuz kahramanları bu değerli kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Milletimiz, dünyanın neresinde olursa olsun mazlum ve masumların yanında olmaya devam edecektir. Filoda yer alan her bir kahramana selam olsun” ifadelerini kullandı.

BAKAN HAKAN FİDAN: DİĞERLERİ DE GETİRİLECEK

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail tarafından alıkonulan diğer vatandaşların da yurda dönüşleri için çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızı ve çeşitli ülkelerden filo katılımcılarını taşıyan Türk Hava Yolları uçağı İstanbul’a ulaştı. Kalan vatandaşlarımızın da en kısa sürede yurda dönüşleri için çalışmalarımız sürüyor. İnsanlığın vicdanına ses olan yürekli insanlar, cesaretleri ve kararlılıklarıyla zulme karşı onurlu bir duruş sergilediler; adalet ve insani değerler adına verdikleri mücadele ile mazlumların sesi oldular” dedi.

AKTİVİSTLER YAŞADIKLARINI ANLATTI: TERS KELEPÇE TAKTILAR BİZİ ÜÇ GÜN AÇ BIRAKTILAR

- TV sunucusu Bekir Develi: Öncelikle devletimize teşekkür ediyorum. Çünkü bizi olmaz bir yerden aldı getirdi buraya. Bu bizim için çok önemli. İkincisi biz ablukayı kırdık. Öbür taraftan nasıl görünürse görünsün, nasıl ters propaganda yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar, 38.6 mile kadar ulaştık. Eğer bizim 100 teknemiz olsaydı bugün Gazze sahilindeki çocuklarla kucaklaşıyor olacaktık. Hem Sumud Filosu’nun organizatörlerine hem Türkiye’de koordine eden Hüseyin Durmaz Beyefendiye hem de filodaki her bir kardeşime tek tek teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah ikinci bir filoyla bu abluka mutlaka kırılacak. Yenilmez olmadıklarını gördüler. Onları ciddiye almadığımızı gördüler. Kollarımıza ters kelepçe yaptılar. Ters kelepçeyle güneşin altında 4 buçuk saat beklettiler hepimizi. Yaşlı-genç demeden yaptılar bunu. Bizi 24 saat hapishanede tuttular. Ne bir lokma ekmek, ne de bir bardak su verdiler ve tamamen pis muamelelerde bulundular. Müslümanların izzetini ayaklar altına düşürmemek adına onlara sadece gülümsedik.

GRETA’YA İŞKENCE ETTİLER

-Gazeteci aktivist Ersin Çelik: Şükürler olsun topraklarımıza kavuştuk. 3 buçuk günlük zorlu bir İsrail hapishanesinde süreç yaşadık. Hem fiziki hem psikolojik şiddet uyguladılar. Yemek vermediler, su vermediler. Bazı arkadaşlarımız yaralandı. Çok öfkeliydiler, ablukanın kırılması onları çok fena halde rahatsız etmişti. Bunu her şekilde ifade ettiler. Türkleri kesinlikle sevmiyorlar. Açıkça hem devletimize hem milletimize hem Cumhurbaşkanımıza düşmanlıklarını yüzümüze yüzümüze söylediler. Biz de gereken cevabı verdik. Hiç altta kalmadık. Bize atık sularını içirmeye kalktılar; susuz kaldık ama içmedik. Direndik sonuna kadar. Allah’a hamdolsun devletimiz bize sahip çıktı ve hızlıca geri getirdi. Avrupalı aktivistlerle sıkı sıkıya durduk, hiç taviz vermedik onlara karşı. Greta’ya çok ağır işkence ettiler. Yerlerde sürükleyip zorla İsrail bayrağı öptürmeye çalıştılar. Küçücük bir çocuk Greta, bilerek üzerine oynadılar. Greta küçücük çocuk ama onun üzerinden filoyu kriminalize etmeye çalıştılar.

SU BİLE VERMEDİLER

- TV sunucusu İkbal Gürpınar: Önce devletimize teşekkür ediyorum. Bütün uçaktakiler, ‘İyi ki varsın Türkiye’ diye bağırdılar. Çok büyük bir gol attı İsrail’e. Bunun sonu inşallah zaferle gelecek, ben inanıyorum. Bize köpek muamelesi çektiler. Domuz gibi davrandılar. Biz altınız, çöpe düşsek bile altınız. Ve bizim neşemize hayret ettiler. 3 gün aç bıraktılar bizi. Su vermediler, tuvaletteki suyu içmek zorunda kaldık. Ama hiçbir şekilde onlara dilenmedik. Güneşin altında bıraktılar. Çok feci sıcak gündü, hepimiz kavrulduk. Kendi suyumuzu bize içirmeye çalıştılar, susuz kaldık mecburen kabul ettik. Ama o sırada video çektiler. Sanki biz yardım ediyoruz... Hapishane durumu korkunçtu ve bizi orada en çok ağlatan şey; duvarlar Arapça yazılarla doluydu... 2019’dan itibaren orada kalanlar tarih tarih yazmışlar, çocukların ismini yazmışlar. Ve onların öldüklerini düşünüyoruz.

İSRAİL’İN İMAJINI YIKTIK

- Aktivist Dilek Tekocak: Surda bir gedik açtık. İsrail, sonunun başlangıcını getirdi. Bundan sonra filolar durmayacak. Biz onların imajının yıkıldığını gördük. Çok yakında İsrail’in yıkıldığını göreceğiz.