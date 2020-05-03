Cesur Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Cesurun Eş Anlamlısı

Eş anlamlı sözcükler farklı bir yazıma sahip olsa da, aynı cümle içerisinde kullanılmamalıdır. Bunun için de eş anlamlı kelimeleri öğrenmek dili doğru kullanmanın da bir yoludur.

Cesur Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Cesur, Arapça dil kökünden Türkçeye taşınmış bir terimdir. Kelime manası ile korkusuz anlamına gelen cesur teriminin eş anlamlısı ise yürekli olarak bilinmektedir.

Cesurun Eş Anlamlısı

Cesur kavramının bilinen en yaygın eş anlamı yürekli sözcüğüdür. Ancak bu kelimeyle aynı manaya gelen farklı 3 sözcük de bulunmaktadır. Bu sözcükler; acar, atılgan ve gözü pek olarak sıralanmaktadır. Cesurla yakın anlamda kullanılan terimler ise enerjik ve becerikli olarak belirtilmektedir. Cesur kelimesi ve eş anlamlarının kullanıldığı bazı örnekler ise aşağıdaki gibidir.

- Oldukça gözü pek/cesur bir delikanlıydı.

- Cesur/Yürekli olmakla her işin üstesinden gelinmez.