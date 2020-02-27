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DHA
Haber Giriş: 27.02.2020 - 17:19,Son Güncelleme:/

'Cesur Başkale' kod adlı terörist Vedat Şeker sağ olarak ele geçirildi

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'Cesur Başkale' kod adlı terörist Vedat Şeker sağ olarak ele geçirildi
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Van Başkale'de bir ikamete yapılan operasyonda, Cesur Başkale kod adlı Vedat Şeker isimli terörist silahı ile birlikte sağ olarak ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince, Başkale ilçesinde bir ikamete yapılan operasyonda, Cesur Başkale kod adlı Vedat Şeker isimli terörist silahı ile birlikte sağ olarak ele geçirildi." açıklamasında bulundu.

 

 

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