Fevzi KIZILKOYUN
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Son dakika... Çeşme'de yeni gelişme
Son olarak Ukranyalı manken Daria Kyryliuk olayıyla gündeme gelen Çeşme’de sürpriz değişiklik yaşandı.
İçişleri Bakanlığı, son dönemlerde olaylar ve koronavirüs tedbirlerinin yeterince alınmaması, beachlerde koronavirüs tedbirlerine uyulmaması, sosyal mesafe ihlalleri nedeniyle Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara’yı görevden aldı.
Kara, İzmir’e Vali Yardımcısı olarak gönderilirken, Çeşme Kaymakamlığı’na ise Ünal Çakıcı getirildi.
Hacı Mehmet Kara
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