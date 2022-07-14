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Çeşme’de yangın otoyola sıçradı

#Çeşme#Yangın#Çam
Çeşme’de yangın otoyola sıçradı

İzmir’in Çeşme ilçesinde de yangın çıktı. Makilikte başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle Zeytineli mevkisine ve İzmir - Çeşme otoyolunun bir bölümüne sıçradı. 5 helikopter ve 2 uçak ile havadan, 15 arazöz ve 7 TOMA ile karadan alevlere müdahale edildi. İzmir-Çeşme Otoyolu trafiğe kapatıldı.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “Çeşme Otoyolu'nun kuzey tarafında soğutma çalışmaları sürüyor. Ancak güney kısmına sıçrayan yangın Zeytineli çevresinde rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekiplerimizi takviye olarak buraya yönlendirdik” dedi. Valiliğin gece saatlerinde yaptığı açıklamada ise yangını söndürme ve kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, yangının bölgede çalışan işçilerin yaptığı kaynak sırasında sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı öğrenildi. 7 işçinin gözaltına aldığı açıklandı.

Çeşme’de yangın otoyola sıçradı

ÇAM ORMANLARI YANDI

Çeşme Otoyolu’na sıçrayan yangın nedeniyle İzmir yolu kapandı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran şu ana kadar 50 hektarın üzerinde çam ormanı, makilik ve fundalığın yandığını belirtti.

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#Çeşme#Yangın#Çam

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