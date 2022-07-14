Çeşme’de yangın otoyola sıçradı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “Çeşme Otoyolu'nun kuzey tarafında soğutma çalışmaları sürüyor. Ancak güney kısmına sıçrayan yangın Zeytineli çevresinde rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekiplerimizi takviye olarak buraya yönlendirdik” dedi. Valiliğin gece saatlerinde yaptığı açıklamada ise yangını söndürme ve kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, yangının bölgede çalışan işçilerin yaptığı kaynak sırasında sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı öğrenildi. 7 işçinin gözaltına aldığı açıklandı.

ÇAM ORMANLARI YANDI

Çeşme Otoyolu’na sıçrayan yangın nedeniyle İzmir yolu kapandı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran şu ana kadar 50 hektarın üzerinde çam ormanı, makilik ve fundalığın yandığını belirtti.