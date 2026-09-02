Çeşme'de umuda yolculuk kâbusla bitti: Mahsur kalan 18 göçmeni ekipler kurtardı

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31 Ağustos saat 21.30 sıralarında Alaçatı Bozalan mevkiinde bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Alaçatı/Koldestim) ve Alaçatı Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından bölgede ortak bir çalışma yürütüldü.
EKİPLER ZAMANINDA KURTARDI
Karada mahsur kaldıkları tespit edilen ve aralarında 8 çocuğun da bulunduğu Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmen, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.