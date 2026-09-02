×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çeşme'de umuda yolculuk kâbusla bitti: Mahsur kalan 18 göçmeni ekipler kurtardı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Göçmen Kurtarma#Çesme
Çeşmede umuda yolculuk kâbusla bitti: Mahsur kalan 18 göçmeni ekipler kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 09:07

İzmir’in Çeşme ilçesinde karada mahsur kalarak yardım çağrısında bulunan, aralarında 8 çocuğun da bulunduğu 18 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla sağ olarak kurtarıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

31 Ağustos saat 21.30 sıralarında Alaçatı Bozalan mevkiinde bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Alaçatı/Koldestim) ve Alaçatı Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından bölgede ortak bir çalışma yürütüldü.

EKİPLER ZAMANINDA KURTARDI

Karada mahsur kaldıkları tespit edilen ve aralarında 8 çocuğun da bulunduğu Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmen, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Gözden KaçmasınMeteoroloji ve AKOM tarih verdi: İstanbul dahil birçok ile sağanak yağış geliyor Sis, rüzgar ve yağış uyarısı...Meteoroloji ve AKOM tarih verdi: İstanbul dahil birçok ile sağanak yağış geliyor! Sis, rüzgar ve yağış uyarısı...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Göçmen Kurtarma#Çesme

BAKMADAN GEÇME!