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Çeşme'de tehlike çanları: Su seviyesi yüzde 13'e düştü! Belediyeden yasak kararı

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#Çeşme#Belediye#Kutlu Aktaş Barajı
Çeşmede tehlike çanları: Su seviyesi yüzde 13e düştü Belediyeden yasak kararı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2025 12:04

İzmir’in turistik ilçesi Çeşme’de yaşanan su sıkıntısı giderek büyüyor. Kutlu Aktaş Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 13’e kadar düştü. Çeşme Belediyesi, su tasarrufuna yönelik kapsamlı yasaklama kararları aldı.

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Çeşme'de tatil sezonu başlamadan Kutlu Aktaş Barajı'nda alarm çanları çalmaya başladı. Barajdaki doluluk oranı yüzde 13'e kadar düşmesinin ardından Çeşme Belediyesi'nden yasak kararı geldi.

Çeşme Belediye Meclisi’nin 5 Mayıs 2025 tarihli kararıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeler, hem konut hem de işyerlerini kapsıyor. Belediye, yaptığı "Önemli Bilgilendirme" başlıklı duyuruda vatandaşlara su kullanımında azami hassasiyet gösterilmesi çağrısında bulundu.

Çeşmede tehlike çanları: Su seviyesi yüzde 13e düştü Belediyeden yasak kararı

BELEDİYEDEN YASAK KARARI

"Çeşme Belediye Meclisi’nin 05.05.2025 tarihli ve 2025/5-60 sayılı kararı doğrultusunda, Çeşme Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği’ne "Su Tasarrufu Tedbirleri Kapsamında" aşağıdaki maddeler eklenmiştir:

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1. İşyeri ve konutların kapı önlerinin yıkanması yasaklanmıştır.

2. Faaliyet konusu araç yıkama olmayan işyeri ve konutların ön bahçesi ile bahçe alanlarında motorlu taşıt yıkanması yasaklanmıştır.

3. Faaliyet konusu ile ilişkisi bulunmayan işyerleri ve konutlarda; balkon, bahçe, kapı önü gibi alanlarda halı, kilim, paspas vb. eşyaların yıkanması yasaklanmıştır.

4. İşyeri ve konutlarda bahçe sulamasının yasak olduğu saatler aşağıda belirtilmiştir:

• 1 Ekim - 30 Nisan tarihleri arası sabah 10.00 ile akşamüzeri 16.00 arası

• 1 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arası sabah 08.00 ile akşamüzeri 18.00 arası

Yukarıda belirtilen saatler dışında sulama yapılmasına izin verilmektedir.

Tüm bu kurallara titizlikle uyulması, su kaynaklarımızın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Tüm vatandaşlarımızdan hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur".

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#Çeşme#Belediye#Kutlu Aktaş Barajı

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