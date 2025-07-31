×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çeşme'de su kesintisi 10 saate çıkarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Çeşme#Su Kesintisi#İzmir
Çeşmede su kesintisi 10 saate çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 23:21

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesinde, su kaynaklarında yaşanan azalma nedeniyle 7 saat uygulanması planlanan su kesintisinin 10 saate çıkarıldığı bildirildi.

Haberin Devamı

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, "Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su doluluk oranının yüzde 5'in altına düşmesine bağlı olarak yaz sezonunda artan nüfusun su ihtiyacını mevcut kaynaklarla karşılayabilmek için Çeşme ilçesi genelinde 31 Temmuz Perşembe saat 23.00 ile 1 Ağustos Cuma günü saat 09.00 arasında 10 saat boyunca su verilemeyecek." ifadesi kullanıldı.

Devam eden günlerde de aynı saatlerde su kesintisi yapılacağı belirtilen açıklamada, planlamada bir değişiklik olması halinde bilgi verileceği kaydedildi.

İZSU tarafından 24 Temmuz'da yapılan açıklamada, ilçedeki su kesintilerinin 23.00-06.00 saatleri arasında 7 saat uygulanacağı duyurulmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çeşme#Su Kesintisi#İzmir

BAKMADAN GEÇME!