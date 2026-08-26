Çeşme'de sığ suda 'yılan' hareketliliği: Panik yapıp kaçan da oldu, yüzmeye devam eden de

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Olay, Çeşme ilçesine bağlı turistik Dalyan Sahili’nde meydana geldi. Sıcak havadan bunalıp denizin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, sığ sularda yüzeyde ilerleyen bir yılan fark etti. Yılanın insanların arasında yüzdüğünü gören bazı tatilciler kısa süreli bir panik yaşayıp durumdan tedirgin olurken, bazıları ise tehlikeye aldırış etmeden serinlemeye devam etti.

O İLGİNÇ ANLAR KAMERADA

Sahilde hareketliliğe neden olan o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; yılanın suyun üzerinde kıvrılarak sakin bir şekilde ilerlediği, arka planda ise insanların denizin tadını çıkarmaya devam ettiği görülüyor.