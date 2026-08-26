×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çeşme'de sığ suda 'yılan' hareketliliği: Panik yapıp kaçan da oldu, yüzmeye devam eden de

Güncelleme Tarihi:

#Çeşme#Deniz#Yılan
Çeşmede sığ suda yılan hareketliliği: Panik yapıp kaçan da oldu, yüzmeye devam eden de
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 13:09

İzmir'in Çeşme ilçesinde serinlemek için Dalyan Sahili'nde denize giren tatilciler, suyun içinde yüzen yılanla karşılaşınca kısa süreli şaşkınlık ve panik yaşadı. Sığ sularda insanların arasında sakin bir şekilde ilerleyen yılan, bazı tatilcileri tedirgin ederken, bazılarının ise duruma aldırış etmeden yüzmeye devam ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, Çeşme ilçesine bağlı turistik Dalyan Sahili’nde meydana geldi. Sıcak havadan bunalıp denizin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, sığ sularda yüzeyde ilerleyen bir yılan fark etti. Yılanın insanların arasında yüzdüğünü gören bazı tatilciler kısa süreli bir panik yaşayıp durumdan tedirgin olurken, bazıları ise tehlikeye aldırış etmeden serinlemeye devam etti.

Çeşmede sığ suda yılan hareketliliği: Panik yapıp kaçan da oldu, yüzmeye devam eden de

O İLGİNÇ ANLAR KAMERADA

Sahilde hareketliliğe neden olan o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; yılanın suyun üzerinde kıvrılarak sakin bir şekilde ilerlediği, arka planda ise insanların denizin tadını çıkarmaya devam ettiği görülüyor.

Gözden Kaçmasınİstanbul’da Aile Sağlığı Merkezinde olay: 8 dakika bekledim diyerek etrafı dağıttıİstanbul’da Aile Sağlığı Merkezi'nde olay: "8 dakika bekledim" diyerek etrafı dağıttıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Çeşme#Deniz#Yılan

BAKMADAN GEÇME!