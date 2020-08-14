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Davut CAN/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 14.08.2020 - 17:51, Son Güncelleme:

Çeşme'de otelde kavga: 5 gözaltı

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Çeşme'de otelde kavga: 5 gözaltı
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İZMİR'in Çeşme ilçesinde, otel sahipleri ile otele personel sağlayan firmanın yöneticileri arasında kavga çıktı. Polisin müdahalesiyle kavga büyümeden sonlanırken, 5 kişi gözaltına alındı.

Dünyaca ünlü Ilıca Plajı'na yakın bir noktada bulunan otelin sahibi iş insanı Nuri A. ve akrabaları ile, otele personel sağlayan firmanın yöneticisi olan Yusufcan A. ve arkadaşları arasında, iddiaya göre alacak meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekiler durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aralarında Nuri A. ile Yusufcan A.'nın da olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.

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