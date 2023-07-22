Çeşme'de orman yangını

Haberin Devamı

Yangın saat 23.00 sıralarında, Çeşme ilçesi Karadağ mevkiinde meydana geldi. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine yangının çıktığı yere itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgârın da etkisiyle büyüyen Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına almaya çalışılıyor. Yangına 17 arazöz, 4 su ikmal, 3 dozer ve 5 yer ekibi ile müdahale sürüyor.

Öte yandan yangını çıkardığı ve alanı kundakladığı belirlenen bir şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezi amirliğine götürüldü.

Ekiplerin yangını kontrolle alma çalışmaları sürüyor.

Haberin Devamı