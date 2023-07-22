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Çeşme'de orman yangını

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Çeşme#Yangın
Çeşmede orman yangını
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 01:18

İzmir'in Çeşme ilçesinde, saat 23.00 sıralarında Ulusoy Limanı yakını, Karadağ mevkisindeki çıkan orman yangınına 17 arazöz, 4 su ikmal, 3 dozer ve 5 yer ekibi müdahale devam ederken, yangını çıkardığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

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Yangın saat 23.00 sıralarında, Çeşme ilçesi Karadağ mevkiinde meydana geldi. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine yangının çıktığı yere itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgârın da etkisiyle büyüyen Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına almaya çalışılıyor. Yangına 17 arazöz, 4 su ikmal, 3 dozer ve 5 yer ekibi ile müdahale sürüyor.

Çeşmede orman yangını



KUNDAKÇI OLDUĞU BELİRLENEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan yangını çıkardığı ve alanı kundakladığı belirlenen bir şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezi amirliğine götürüldü.

Ekiplerin yangını kontrolle alma çalışmaları sürüyor.

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Çeşmede orman yangını

 

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#İzmir#Çeşme#Yangın