×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çeşme'de motosikletiyle denize düştü

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Çeşme#KAZA
Çeşmede motosikletiyle denize düştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 17:47

İzmir’in Çeşme ilçesinde sahil kenarına park ettiği motosikletinin üzerinde oturup denizi seyreden bir kişi, yanlışlıkla gaz koluna dokununca motosiklet hareket ederek sürücüsüyle birlikte denize düştü.

Haberin Devamı

Olay, Çeşme ilçesi sahil bandında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü, sahil kenarında motosikletinin üzerinde oturarak bir süre denizi izledi. Bir süre sonra sürücünün gaza dokunmasıyla motosiklet hareket ederek sürücüsüyle birlikte denize uçtu.

Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu sürücü kendi imkanlarıyla sudan çıktı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde motosikletin sahil kenarında durduğu, ardından bir anda hızlanarak denize doğru ilerlediği ve suya uçtuğu anlar görüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Çeşme#KAZA

BAKMADAN GEÇME!