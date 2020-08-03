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Kahraman DURAK- Evrim ÖZSAY/ÇEŞME (İzmir) (DHA)
Haber Giriş: 03.08.2020 - 14:08,Son Güncelleme:

Çeşme'de maske ve sosyal mesafe denetiminde ceza

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Çeşme'de maske ve sosyal mesafe denetiminde ceza
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İzmir'in Çeşme ilçesinde Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günlerinde eğlence mekanlarında yapılan maske ve sosyal mesafe kurallarına yönelik denetimlerde 51 işletme ve 107 kişiye, toplam 280 bin TL para cezası kesildiği bildirildi.

İzmir'in turizm ilçesi Çeşme'de Kurban Bayramı'nda polis ekipleri denetimlerini artırdı. Yapılan uygulamalarda ilçedeki 300 polise takviye olarak İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 200 polis de görev aldı. Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev'in koordinasyonunda bayramın ikinci ve üçüncü gününde ilçedeki beach club, restoran, bar ve müzik yayını yapan eğlence mekanlarında maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına yönelik denetimler yapıldı. İ

lçe merkezi başta olmak üzere Dalyan, Aya Yorgi, Ilıca, Çiftlikköy, Ovacık, Alaçatı'da yapılan uygulamalarda, maske takmayan kişiler ile sosyal mesafeye uyulmayan işletmelere ceza kesildi. İşletmelerin resmi evrakları da kontrol edildi. İki gün boyunca sürdürülen denetimlerde 51 işletme ve 107 kişiye toplam 280 bin TL para cezası uygulandı.

Çeşmede maske ve sosyal mesafe denetiminde ceza

Polisin, sezonun başladığı haziran ayından bu yana yaptığı denetimlerde de maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan kişi ve işletmelere 500'ün üzerinde para cezası kesildiği bildirildi.

Çeşmede maske ve sosyal mesafe denetiminde ceza

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