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Çeşme'de kavga: Burnunu ısırarak kopardı!

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#Çeşme#Kavga#Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi
Çeşmede kavga: Burnunu ısırarak kopardı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2025 15:37

İzmir’in turistik ilçesi Çeşme’de bir pastanede çıkan kavga sonucunda 17 yaşındaki bir çalışanın burnu ısırılarak koparıldı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga vatandaşın kamerasına yansıdı.

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Olay, önceki akşam Çeşme ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, tuvalet kullanımı nedeniyle beş kişilik bir grup ile pastane çalışanları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BURNUNU ISIRARAK KOPARDI

Olay sırasında gruptaki 28 yaşındaki M.K., 17 yaşındaki pastane çalışanını hedef alarak burnunu ısırarak kopardı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan çalışan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada gerçekleştirilen başarılı operasyonla kopan burun dokusu yerine dikilirken gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olaya karışan beş kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemelerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.K., "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanırken, diğer dört kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Çeşme#Kavga#Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi

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