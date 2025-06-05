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Çeşme’de iş insanı Fatih Fil'e silahlı saldırı

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#Fatih Fil#Çeşme#Silahlı Saldırı
Çeşme’de iş insanı Fatih File silahlı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 01:05

İzmir'in Çeşme ilçesinde, iş insanı Fatih Fil, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda ayağından vurulan Fil hastaneye kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Olay, saat 20.15 sıralarında Alaçatı Hacı Memiş Mahallesi'nde meydana geldi. İş insanı Fatih Fil, bir kafede oturduğu sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüphelinin tabanca ile açtığı ateş sonucu bacağına 2 kurşun isabet eden Fil, kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fil, ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Fatih Fil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri Fil'e silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#Fatih Fil#Çeşme#Silahlı Saldırı

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