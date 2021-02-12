Çeşme'de hortum felaketinin ardından vatandaşlar temizlik yapıyor! '2 tonluk arabaların havalanıp sağa sola fırlaması çok şaşırttı'

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Dün akşam denizde başladıktan sonra kıyıdaki bir inşaatta, daha sonra da yazlık evler ve araçlarda zarara neden olan hortumun ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Bölgedeki vatandaşlar ise yaşadıkları afetin etkisini henüz üzerlerinden atamadı. Can kaybı yaşanmamasını "büyük şans" olarak nitelendiren Çeşme sakinleri, hortum nedeniyle oluşan hasarı ortadan kaldırmak amacıyla evlerinde ve çevrede temizlik çalışmasına başladı.

Alaçatı Mahallesi Port mevkisinde yazlık evi hasar gören Metin Oktay Tava, hortum sırasında evde olmadığını, sonrasında geldiğini söyledi.

Felaketi görünce çok şaşırdıklarını ifade eden Tava, şöyle konuştu:

"Buralarda görmediğimiz şeyler oldu, tsunami, deprem... Ülkemiz son dönemde çok büyük felaketler yaşıyor. Allah yardımcımız olsun. 2 tonluk arabaların havalanıp sağa sola fırlaması bizleri çok şaşırttı. Yurt dışında gördüğümüz şeyleri ülkemizde görmek üzücü. Bizim evin çatısında hasar var ama genelde diğer evlerde çok daha fazla hasar oluştu."

Aybeniz Polat da evde oturduğu sırada, şiddetli yağmurla fırtınanın etkili olduğunu belirtti. Bir anda gürültüyle dışarı çıktığını anlatan Polat, "Evimin önüne bir araç düştü, sahile gittiğimde de teknelerin battığını gördüm." ifadesini kullandı.

Polat, evlerin yazlık olması nedeniyle bölgede az sayıda kişinin bulunmasının büyük bir felaketin önüne geçtiğini söyledi.