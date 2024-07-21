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Çeşme'de hırsızlık yapan turistten pişmanlık mesajı

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#İzmir#Çeşme#Mail
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 09:41

İzmir'in Çeşme ilçesinde elbise çalarken güvenlik kamerasına yakalanan Avustralyalı turist, daha sonra pişman olarak çaldığı elbisenin parasını gönderdi. Pişman olduğunu hırsızlık yaptığı iş yeri sahibine maille belirten turist, 'Evrenden intikam almak için' elbise çaldığını söyledi. Turist, 'Eğer kabul edersen işleri düzeltmek istiyorum. Çok utanıyorum. Teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı.

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Olay geçtiğimiz günlerde Çeşme'nin turistik beldesi Alaçatı'da meydana geldi. Bir elbise dükkanına giren ve Avustralya uyruklu olduğu öğrenilen kadın, elbiseleri önce kontrol etti ve daha sonra gözüne kestirdiği bir elbiseyi çantasına atarak dükkandan çıktı. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

PİŞMAN OLDU PARASINI GÖNDERDİ

Görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından Avustralyalı turist, pişman olarak çaldığı elbisenin parasını iş yeri sahibine gönderdi. Tatiline Yunanistan'ın Santorini Adası'nda devam ettiğini söyleyen turist, İngilizce olarak "Eğer kabul edersen işleri düzeltmek istiyorum. Çok utanıyorum. Teşekkür ederim" yazılı mail attı.

EVRENDEN İNTİKAM ALMAK İSTEMİŞ

Öte yandan Avustralyalı turist, Alaçatı'da kötü anlar yaşadığını ve evrenden intikam almak için elbise çaldığını söyleyen maili de iş yeri sahibine gönderdi.

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#İzmir#Çeşme#Mail

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