Çeşme’de ‘havlunu da al gel’ eylemi

Haberin Devamı

GÜCÜCEK Koyu Koruma Derneği, Güzelbahçe Kültür Çevre ve Güzelleştirme Derneği, İzmir Yaşam Alanları, Çeşme Çevre Platformu ve Yarımada Talanına Dur Platformu üyeleri Ovacık mevkisi Azmak Koyu’nda ‘Kıyılara, plajlara, denize ücretsiz ulaşmak Anayasal hakkımızdır’ diyerek eylem yaptı. Grup üyeleri, ‘Halkın plajı ücretli olamaz’, ‘Denizler ücretsizdir’, ‘Biz koruduk, biz koruyacağız’ yazılı dövizler taşıdı. Çeşme Çevre Platformu Sözcüsü Ahmet Güler, deniz ve plajların halkın olduğunu söyleyerek “Ne yazık ki sadece Çeşme’de değil, tüm kıyılarda ayağınızı suya soktuğunuzda birileri, oteller, işletmeler sizden para tahsil etmeye çalışıyor. Anayasanın 46’ncı maddesine göre sahiller halka kapatılamaz. Birtakım işletmelere kiraya verilebilir ama işletmeler halkın girişi için belirli yerleri açmak zorundadır. Tel şerit çekemezler” dedi.

Haberin Devamı

Çeşme’de plajların özel işletmelere devredilmesi protesto edildi.

4 KİŞİLİK AİLE 10 BİN LİRA

Daha önce de benzer eylemler yaptıklarını anlatan Güler, “Bu dördüncü eylemimiz. Çeşme’de rakamlar uçuyor. Ailesiyle denize gitmek isteyen biri temiz bir plaj arıyorsa 500 lira ile 1500 lira arasında bir bedel ödemek zorunda. İçeri girdiklerinde yemek yiyeceklerini de düşündüğümüzde 4 kişilik bir ailenin temiz bir plajda gün geçirmesi 10 bin lirayı buluyor. Bu kabul edilemez” dedi. Açıklamanın ardından platform üyeleri ücretli plajın olduğu bölgede kuma havlu atarak oturma eylemi yaptı. Grup üyeleri alkışlar eşliğinde bir süre Sahiller halkındır halkın kalacak” sloganı atıp, dağıldı.