'Çeşme'de hafta sonu nüfus yarım milyona dayanıyor

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Sezonun mayıstaki bayram nedeniyle hızlı başladığını söyleyen Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, okulların geç kapanması nedeniyle haziran ayının bekledikleri gibi geçmediğini söyledi. Temmuz ayıyla birlikte Çeşme'de hareketliliğin yeniden başladığını aktaran Belge, "Şu anda otellerimiz Çeşme'de yüzde 90 dolu, hafta sonları yüzde 100 doluluğa ulaşıyoruz. Hava da çok iyi gidiyor, önümüzdeki günlerde sıcaklar da artacak. Çeşme şu anda normallerine döndü" diye konuştu.

DAİMİ 51 BİN

Çeşme'nin daimi nüfusunun 51 bin olduğuna dikkati çeken Belge, "Hafta sonları 400 binin üzerinde artış oluyor, sürekli sirkülasyon var. Çeşme'de hafta sonu nüfus neredeyse yarım milyona ulaşıyor. Mayıs ayındaki 9 günlük bayram tatilinde Çeşme'yi toplamda 1 milyon insan ziyaret etmişti. Dolayısıyla yazın nüfus 20 kat artıyor" dedi. Bu yıl yaz sezonunda Çeşme'yi ziyaret eden turistlerinin yüzde 80'inin yerli, yüzde 20'sinin yabancı olduğunu belirten Belge, "Çeşme'de sadece temmuz, ağustos değil; eylül ve ekimde de denize giriliyor. Hava nemli değil, aşırı bunaltıcı sıcaklar yok. Plajlarımızın neredeyse hepsi mavi bayraklı, denizimiz tertemiz" diye konuştu. Belge, ekimden sonra kasım ve aralıkta da Çeşme'de termal turizmin öne çıktığını kaydetti.