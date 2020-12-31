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Doğan ÇİZMECİ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)
Haber Giriş: 31.12.2020 - 16:59 | Son Güncelleme:

Çeşme'de güneşi gören sahillere akın etti

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Çeşme'de güneşi gören sahillere akın etti
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İZMİR'in Çeşme ilçesinde yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilenler soluğu sahilde alıp, manzara eşliğinde anın tadını çıkardı.

Ülke genelinde yeni yıl akşamı başlayacak ve 80 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Çeşme'de sahiller doldu. Güneşli havada kimileri yürüyüş yaparken, kimileri de sahilde portatif sandalyelerinde ve banklarda oturdu. Bazı vatandaşlar ise balık tutarak vakit geçirdi. Termometrelerin 27 dereceyi gösterdiği ilçede, yazı aratmayacak manzaralar ortaya çıktı.

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