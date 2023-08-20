×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Çeşme'de gece kulübündeki kavgada güvenlik görevlisi yaşamını yitirmişti! 11 yaralı taburcu edildi

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Çeşme#Alaçatı
Çeşmede gece kulübündeki kavgada güvenlik görevlisi yaşamını yitirmişti 11 yaralı taburcu edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2023 17:39

İzmir'in Çeşme ilçesinde gece kulübüne gelen kişilerle güvenlik görevlileri arasında çıkan, güvenlik görevlisi Samet Öztaşkın'ın (30) hayatını kaybettiği kavgada, darp sonucu yaralanan 10 müşteri ile silahla yaralanan 1 güvenlik görevlisi taburcu edildi.

Haberin Devamı

Olay, 18 Ağustos gece saatlerinde Alaçatı Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde meydana geldi. Mekana gelen şüpheliler ile iş yerinin güvenlik görevlileri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Mermilerin isabet ettiği 3 güvenlik görevlisi ile olayın ardından yaşanan arbedede 10 müşteri yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan güvenlik görevlisi Samet Öztaşkın, kurtarılamadı. Yaşananlar ise gece kulübündeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Şüphelilerin kaçtığı otomobil, İnönü Caddesi'nde boş bir arsada ekipler tarafından terk edilmiş bulundu. Olayla ilgili kimlikleri tespit edilen M.M., B.Y., O.D., Ü.G., İ.A. gözaltına alındı. 5 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca ele geçirildi.

Haberin Devamı

Olayda yaralanan bir güvenlik görevlisi ile darp sonucu yaralanan 10 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer güvenlik görevlisinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Çeşme#Alaçatı

BAKMADAN GEÇME!