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Melis KARAKUZULU- Doğan ÇİZMECİ/ İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 03.03.2021 - 17:16 | Son Güncelleme:

Çeşme'de deniz çekildi, tekneler karaya oturdu

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Çeşme'de deniz çekildi, tekneler karaya oturdu

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Şifne sahilinde deniz suyunun yaklaşık 50 metre çekilmesiyle kıyıda bulunan bazı tekneler karaya oturdu.

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  • Çeşmede deniz çekildi, tekneler karaya oturdu
  • Çeşmede deniz çekildi, tekneler karaya oturdu
  • Çeşmede deniz çekildi, tekneler karaya oturdu
  • Çeşmede deniz çekildi, tekneler karaya oturdu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Şifne sahilinde, deniz suyu yaklaşık 50 metre çekildi. Suyun çekilmesiyle kıyıda demirli birçok balıkçı teknesi karaya oturdu. Yazlık villaların bulunduğu sahilde kum adacıkları da ortaya çıktı. Kıyı şeridinde yer yer görülen geri çekilme, denizdeki kirliliğini de ortaya çıkardı. Ildır Sahili'nde de deniz suyu metrelerce çekildi.

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