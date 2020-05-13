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Kahraman DURAK/ ÇEŞME (İzmir), (DHA)
Haber Giriş: 13.05.2020 - 16:12,Son Güncelleme:

Çeşme'de çocuklar 4 saatlik izinde denize girdi

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Çeşme'de çocuklar 4 saatlik izinde denize girdi
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İZMİR'in Çeşme ilçesinde, sokağa çıkma izni verilen 0-14 yaş arası çocuklardan bazıları güneşli havada, ebeveynleri ile sahilde denize girip, serinledi.

Koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlama nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 0-14 yaş arası çocuklara, saat 11.00- 15.00 saatleri arasında sokağa çıkış izni verildi. İzmir'in Çeşme ilçesinde, uzun süredir evlerinden çıkamayan çocuklar, parklara ve deniz kenarlarına akın etti. Uzun bir aranın ardından maske takıp sahilin yolunu tutan çocuklar, dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Çocuklardan bazıları, 32 dereceyi bulan sıcakta anne ve babaları ile birlikte Ilıca Plajı'nda denize girdi.

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