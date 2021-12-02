Çeşme'de 63 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Edinilen bilgiye göre, bugün saat 03.35 sıralarında 29 göçmenin Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği ihbarı alındı. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 göçmeni kurtardı.

Yine Yunan unsurları tarafından geri itilen 34 düzensiz göçmende, Uçburun'un batısında, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de, göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunanistan'a gideceği bilgisini aldı. Ekipler, toplamda 28 göçmeni denizde açılmadan yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin, yapılan işlemlerin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri öğrenildi.