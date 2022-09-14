Çeşme Festivali geri dönüyor

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İzmir’de 1884-1989 ve 1994-1999 dönemleri arasında yapılan Çeşme Festivali, 25 yıl aranın ardından Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran tarafından 2019 yılında “Ege’nin İki Yakası” temasıyla yeniden gerçekleştirilmişti. Pandemi nedeniyle ara verilen Çeşme Festivali’nin, bu yıl 22-25 Eylül tarihleri arasında yeniden düzenleneceği belirtildi. ‘Balkan Günleri’ teması ile gerçekleştirilecek festival kapsamında gün boyu devam eden etkinlikleri takiben her akşam konserlerin de düzenleneceği öğrenildi.

BALKAN RÜZGÂRI ESECEK

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Çeşme Festivali’ni yeniden canlandırmanın mutluluk ve gururunu yaşadıklarını ifade ederek, “Aramızda kilometreler var gibi görünse de yüzyıllardır yaşanan sayısız acılara rağmen gittikleri her yere sevgiyi, hoşgörüyü, kültürel renklerini terk etmeden zenginlik katan kardeşlerimizle kimsenin koparamayacağı, köklü, genetik, tarihi, kültürel bağlarımız var. Her birimiz ailesinin bir parçası Balkan kimliğinin tüm renklerini kuşaklar boyunca gururla taşıyor. Çeşme Festivali Balkan Günleri’nde bu köklü bağların müziğini, gastronomisini, güçlü tarihsel bağlarımızın izlerini paylaşarak, tüm dünyaya sevginin ve umudun ışıltısını serpeceğiz. Sevgiye inanan herkesi, kol kola şarkılar söylemeye, halaylar çekmeye, kalp kalbe dünyaya umut ve barış mesajları vermeye bekliyoruz” dedi.

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TARİH VE MÜZİK BİR ARADA

4 günlük programda Balkan Paradise Orchestra, Shantel, Cambo Aguşev, Suzan Kardeş, Cenk Bosnalı gibi müzik grupları, İlber Ortaylı ‘Mübadele Türkiyesi ve Etkileri’, Moğollar Grubu’nun Solisti Cahit Berkay ‘Ülke Ülke Balkan Müziği’, Muammer Ketencoğlu hikâyeleriyle ‘Balkan Şarkıları Söyleşisi ve Dinletisi’, Murat Meriç ‘Balkan Müziğinin Türk Popuna Etkileri’ söyleşi ve sonrasında Balkan Müziği Dj Set, Engin Güneysu ‘Duje Sergisi’, ‘Duje Belgesel Gösterimi’, ‘Saraybosna’da Yaşanan Acılar Üstüne Söyleşi’ gibi belgesel gösterimleri yapılacak ve Balkan mutfağının lezzetlerinin sergileneceği atölyelerin yapılacağı bir festival olacak.

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SAKIZ GÜZELLERİ SEÇİLDİ

Öte yandan Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali de 10-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Halk dansları ve Ovacık zeybeği ile başlayan festivalin ilk gününde, coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen ‘En İyi Çeşme Kavunu’ yarışması yapıldı. Festivalin ilk gününde Selami Şahin izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Festivalin ikinci gününde karakteristik bir tür olan Sakız koyununu yaşatmak amacıyla ’En İyi Sakız Koyunu’ yarışması düzenlendi. ‘En İyi Sakız Koçu’, ‘En İyi Sakız Koyunu’, ‘En İyi Erkek Toklu’, ‘En İyi Dişi Toklu’ olmak üzere 4 kategori altında düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödül verildi.