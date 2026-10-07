Çeşme Belediyesi'ne operasyon: Başkan yardımcısı ve İmar müdürü gözaltına alındı

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İzmir’in Çeşme Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çeşme Belediyesi'ne yönelik ihale ve alımlarda usulsüzlük iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında belediye başkan yardımcısı E.C.D., İmar ve Şehircilik Müdürü B.S. ve Fen İşleri Müdür Vekili F.Y. hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

EVRAK İMHA ETMEYE ÇALIŞAN İŞÇİYE SUÇÜSTÜ

İzmir'in Çeşme Belediyesi'ne yönelik ihale ve alımlarda usulsüzlük iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

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Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 5 Ekim 2026 günü Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait evrakın belediyede görevli temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı ihbarı alındı.İhbar üzerine Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatılırken; temizlik işçisi, evrakı imha etmeye çalıştığı sırada suçüstü yakalandı.