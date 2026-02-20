×
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, ifadeye geldi

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de dosyaya “şüpheli” sıfatıyla dahil edildi. “Uyuşturucu kullanımına yer temin etmek” ve “uyuşturucu kullanmak” suçlamaları yöneltilen Denizli, 16 Şubat’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye davet edilmişti.

ADLİYEYE GELDİ

Denizli, davet üzerine ifade vermek için avukatıyla birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

