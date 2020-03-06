Çeşme açıklarında yardım isteyen 75 sığınmacı kurtarıldı

Ege Denizi'ndeki devriye çalışmalarını artıran Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Eşek Adası açıklarında bir lastik bottaki sığınmacılardan gelen yardım çağrısı üzerine bölgeye hareket etti.

Bottaki 48 sığınmacıyı kurtaran ekipler, devriye görevi sırasında Karaada açıklarında içinde 27 sığınmacının bulunduğu bir lastik bot daha tespit etti.

Karaya çıkarılan Suriye, Afgan ve Afrika ülkeleri kökenli 75 sığınmacıya battaniye ve gıda yardımı yapıldı.

- "Yunan yetkililer botumuzu delmek istedi"

Sığınmacılardan Afganistan uyruklu 28 yaşındaki Muhammed Azimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha iyi şartlarda yaşayabilmek için Yunanistan kanalıyla Almanya'ya gitmek üzere yola çıktıklarını ifade etti.

Çeşme'den botla açıldıklarını, Sakız Adası'na varmak üzereyken Yunan yetkililer tarafından durdurulduklarını iddia eden Azimi, şöyle konuştu:

"Botta çok insan vardı. Hava karanlıktı. Tam Yunanistan'a çıkmak üzereydik. Yunan yetkililer yanımıza geldiler. Botumuzu delmek istediler. O sırada bot zaten bozuldu. Biz de denizin ortasında kaldık. 2-3 saat denizin ortasındaydık. Sonra Türkler geldi, bizi kurtardı. Bize kucak açtıkları için Türkiye'ye minnettarız. Biz Yunanistan'da kalmak istemiyoruz. Ben Almanya'ya gitmek istiyorum. Türkiye çok güzel bir ülke. Bize de iyi davrandılar. Ama iş bulmak ve geçinmek çok zor. O yüzden yeniden Avrupa'ya gitmeye çalışacağım."