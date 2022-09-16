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Çeşme açıklarında tekne battı: 5 kaçak göçmen hayatını kaybetti

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#Tekne#Kaçak Göçmen#Çeşme
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2022 14:47

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik unsurları tarafından 14 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Olay, bugün saat 04.00 sıralarında Uçburun sahili açıklarında meydana geldi. Düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Ekipler tarafından denizde 11, sahilde 3 kaçak göçmen kurtarıldı. Yapılan çalışmalarda 5 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Çeşme açıklarında tekne battı: 5 kaçak göçmen hayatını kaybetti

Kurtarılan göçmenlerin ifadelerinde batan teknede 20 kişi olduklarını söylemeleri üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişi için, 4 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış emniyet timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile arama kurtarma çalışması başlatıldı. 

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#Tekne#Kaçak Göçmen#Çeşme

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