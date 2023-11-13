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Çeşme açıklarında bot battı! Dört kaçak göçmenden acı haber

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#İzmir#Çeşme#Göçmen
Çeşme açıklarında bot battı Dört kaçak göçmenden acı haber
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 13:29

İzmir'in açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot, fırtına nedeniyle battı. Çeşme ilçesinde dört kişinin cansız bedene ulaşılırken, kayıp göçmenler aranıyor.

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Olay, saat 07.00 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Kleopatra koyunda meydana geldi. Bir grup göçmenin fırtınaya rağmen koydan denize açıldığı bilgisi sonrası Çeşme Sahil Güvenlik ekipleri, çalışma başlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter, insansız hava aracı (İHA) ve botlarla yapılan arama-kurtarma çalışmalarında 4 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Batan bottaki diğer göçmenlere de ulaşılması için bölgede olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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#İzmir#Çeşme#Göçmen

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