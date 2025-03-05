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Çeşitli rivayetlerle ortaya çıkan ilginç gelenek: 'Pilava pilava' diye bağırıp zillere basıyorlar

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#Bursa#Ramazan
Çeşitli rivayetlerle ortaya çıkan ilginç gelenek: Pilava pilava diye bağırıp zillere basıyorlar
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 10:03

Bursa’da yüzyıllardır davul çalanların davulunun patladığı, 'tokat yediği', aklını kaybettiği ve farklı hallere büründüğü yönündeki rivayetlerden korkan davulcular, Emirsultan türbesinin ve camisinin bulunduğu mahallede 'Pilava pilava' diye bağırıp zillere basarak vatandaşları sahura kaldırıyor.

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Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Emirsultan türbesinin yanında camisinin olduğu ve kendi adının da verildiği Emirsultan Mahallesi’nde yıllardır vatandaşların sahura kalkması için davul çalınmıyor.

Çeşitli rivayetlerle ortaya çıkan ilginç gelenek: Pilava pilava diye bağırıp zillere basıyorlar

Bir rivayete göre önceleri davul çalan bir kişinin gece aynı mahalledeki evinde yatmasına rağmen sabah 10 kilometre uzaklıkta bulunan Atıcılar Mahallesi’ndeki bir mezarlıkta kalktığı söyleniyor. Bunları duyan davulcular, Emirsultan Mahallesi’nde sahur vakti davul çalmıyor.

Çeşitli rivayetlerle ortaya çıkan ilginç gelenek: Pilava pilava diye bağırıp zillere basıyorlar

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DAVUL ÇALMIYORLAR, 'PİLAVA PİLAVA' DİYE BAĞIRARAK VATANDAŞI UYANDIRIYORLAR

Farklı rivayetler sonrası yüzyıllardır korkan ramazan davulcuları, Emirsultan Mahallesi'ndeki vatandaşları zillere bastıktan sonra 'Pilava pilava' diye bağırarak sahura uyandırıyor.

Çeşitli rivayetlerle ortaya çıkan ilginç gelenek: Pilava pilava diye bağırıp zillere basıyorlar

Mahalle sakini Mukaddes Karabıyıkoğlu, "Dedelerimiz, türbelerimiz var. Rahatsız olmasın diye davul çalınmıyor. Rivayete göre bir davulcu ramazanda davul çalmış. Dedelerimiz de davulcuyu atmış. O zamandan beri bu mahallede davul çalmak yasak" diye konuştu.

Çeşitli rivayetlerle ortaya çıkan ilginç gelenek: Pilava pilava diye bağırıp zillere basıyorlar

Mahalle muhtarlığının koordine ettiği gençler, imsak vaktinden 1 saat önce "pilava pilava" diye bağırıp zillere basarak vatandaşları sahura uyandırıyor.

Çeşitli rivayetlerle ortaya çıkan ilginç gelenek: Pilava pilava diye bağırıp zillere basıyorlar

Çeşitli rivayetlerle ortaya çıkan ilginç gelenek: Pilava pilava diye bağırıp zillere basıyorlar

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#Bursa#Ramazan

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