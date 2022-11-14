Ceset yok DNA var

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Eskişehir’de Irak’ın eski lideri Saddam Hüseyin’in subaylarından biri olan Al–Abbood’un kızı Sally Ali Challab Al-Abbood’dan (20), 2 Eylül 2021 günü saat 16.39’da arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed’in evine gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı. Amjed, yurtdışına kaçarken yakalanmıştı. Kamera kayıtlarına göre, Amjed olay günü saat 18.09’da evinde çıkarak, bir balta alarak geri dönmüştü. Saat 19.08’den ertesi gün saat 10.06’ya kadar Amjed çeşitli defa evinden elindeki çanta ve poşetlerle çıkarak, kentin farklı yerlerindeki konteynerlere çöpler bırakmıştı. İddianameye göre, Amjed, genç kızı darp edip öldürdükten sonra parçalara ayırmıştı, poşetlere koyduktan sonra kentin farklı yerlerindeki çöp kutularına bırakmıştı. Emniyet, olaydan 10 gün sonra, çöp kutularında araştırma yapmış ancak Sally’in cesedine ilişkin izlere ulaşılamamıştı. Amjed’in evinde Sally’nin DNA örnekleri bulunmuştu. Ancak, sanık Amjed ve avukatları bu DNA örneklerinin ertesi gün eve gelerek, ablasını soran evde inceleme yapan kız kardeş Tabarek’e ait olduğunu iddia etmişti.

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KIZ KARDEŞE AİT DEĞİL

Davaya bakan Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi bu iddiayı araştırdı. Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğü’nün hazırladığı 5 Ağustos tarihli raporda, evde ve suç aletlerinde bulunan DNA örneklerinin Sally’in kız kardeşi Tabarek’e ait olmadığı belirtildi. Böylece bu rapor DNA örneklerinin Sally’e ait olduğunu ortaya koydu. Savcılık sanığın ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan cezalandırılması için mütalaasını mahkemeye sundu. Mahkeme sanık Amjed ve onun kaçmasının yardımcı olan 5 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.